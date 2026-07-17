Užas na Zvezdari: Požar zahvatio stan, dve osobe IZGUBILE ŽIVOT - Vatrogasci zatekli JEZIV PRIZOR

Dve osobe su mrtve u stanu koji je zahvatio požar na beogradskoj opštini Zvezdara. Ekipe hitne pomoći mogle su samo da konstatuju smrt dvoje ljudi.
Komšije su osetile dim u zgradi koji je dolazio iz stana. Kucali su na vrata, ali im niko nije otvarao.
Pozvali su vatrogasce, koji su razvalili vrata i ušli.
U stanu su zatekli dva tela.
"U pitanju je nova zgrada. Bračni par koju je tu živeo doselio se skoro, pa se skoro nisu ni poznavali sa ostalima u zgradi", rekle su komšije.
Na licu mesta je i policija.
Tela su poslata na institut za sudsku medicinu gde će biti obavljena obdukcija.
Autor: Iva Besarabić