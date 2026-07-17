Užas na Zvezdari: Požar zahvatio stan, dve osobe IZGUBILE ŽIVOT - Vatrogasci zatekli JEZIV PRIZOR

Dve osobe su mrtve u stanu koji je zahvatio požar na beogradskoj opštini Zvezdara. Ekipe hitne pomoći mogle su samo da konstatuju smrt dvoje ljudi.

Komšije su osetile dim u zgradi koji je dolazio iz stana. Kucali su na vrata, ali im niko nije otvarao.

Pozvali su vatrogasce, koji su razvalili vrata i ušli.

U stanu su zatekli dva tela.

"U pitanju je nova zgrada. Bračni par koju je tu živeo doselio se skoro, pa se skoro nisu ni poznavali sa ostalima u zgradi", rekle su komšije.

Na licu mesta je i policija.

Tela su poslata na institut za sudsku medicinu gde će biti obavljena obdukcija.

Autor: Iva Besarabić