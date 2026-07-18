Tatjana sedela na klupi kada se automobil zaleteo u nju, nije joj bilo spasa: Objavljen snimak nesreće

Tatjana (44) poginula je u Rumuniji, nakon što je na nju, dok je sedela na klupi, naleteo vozač automobila koji je pokušao da izbegne sudar sa vozilom ispred sebe.

Na video snimku, koji su objavili rumunski mediji, vidi se kako je 58-godišnji vozač vozio veoma blizu vozila ispred. Kada je automobil naglo zakočio, vozač je naglo skrenuo kako bi izbegao sudar.

Tom prilikom izgubio je kontrolu nad vozilom, izleteo na trotoar, oborio drvo i direktno udario u klupu na kojoj je Tatjana sedela. Vozaču je određena mera sudskog nadzora u trajanju od 60 dana, a oduzeta mu je i vozačka dozvola.

Nesreća se dogodila početkom jula, a na snimku se jasno da Tatjana nije imala ni vremena da odreaguje i pokuša da se skloni.

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Sve se odigralo oko 18 časova, dok je Tatjana čekala prijatelje. U sledećem trenutku ju je vozilo pokosilo. Prema rečima očevidaca, vozilo se kretalo velikom brzinom. Tatjana je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta.

Snimak stravične nesreće možete pogledati ovde.

Autor: M.R.