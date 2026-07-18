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NASILNIČKA VOŽNJA KOD PIROTA: Jurio 241 km/h, policija ga momentalno isključila iz saobraćaja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Uprave saobraćajne policije sproveli su munjevitu akciju na autoputu kod Pirota, gde su presretačem zaustavili četrdesetogodišnjeg državljanina Iraka zbog nezamislive brzine.

„Leteo“ putem brzinom od 241 km/h

Vozač je uhvaćen kako svojim vozilom upravlja brzinom od čak 241 kilometar na čas, na deonici gde je ograničenje brzine iznosilo 130 km/h. Zahvaljujući brzoj reakciji policijskih službenika, ovaj bahati vozač je momentalno isključen iz saobraćaja.

Protiv njega će biti podneta prekršajna prijava za nasilničku vožnju u skraćenom postupku.

Bilans za 48 sati: 19 težih prekršaja

Ovaj incident samo je jedan u nizu u okviru pojačane kontrole saobraćaja koju sprovodi Uprava saobraćajne policije. U prethodna dva dana, presretači su zabeležili alarmantne podatke:

4 vozača uhvaćena su zbog nasilničke vožnje.

15 vozača sankcionisano je zbog drugih težih prekršaja propisanih Zakonom o bezbednosti saobraćaja.

Policija još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja. Kako ističu, pri brzini od 241 km/h, svaka greška je kobna, a mogućnost za reakciju vozača gotovo nepostojeća.

Autor: D.S.

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