NASILNIČKA VOŽNJA KOD PIROTA: Jurio 241 km/h, policija ga momentalno isključila iz saobraćaja! (VIDEO)

Pripadnici Uprave saobraćajne policije sproveli su munjevitu akciju na autoputu kod Pirota, gde su presretačem zaustavili četrdesetogodišnjeg državljanina Iraka zbog nezamislive brzine.

„Leteo“ putem brzinom od 241 km/h

Vozač je uhvaćen kako svojim vozilom upravlja brzinom od čak 241 kilometar na čas, na deonici gde je ograničenje brzine iznosilo 130 km/h. Zahvaljujući brzoj reakciji policijskih službenika, ovaj bahati vozač je momentalno isključen iz saobraćaja.

Protiv njega će biti podneta prekršajna prijava za nasilničku vožnju u skraćenom postupku.

Bilans za 48 sati: 19 težih prekršaja

Ovaj incident samo je jedan u nizu u okviru pojačane kontrole saobraćaja koju sprovodi Uprava saobraćajne policije. U prethodna dva dana, presretači su zabeležili alarmantne podatke:

4 vozača uhvaćena su zbog nasilničke vožnje.

15 vozača sankcionisano je zbog drugih težih prekršaja propisanih Zakonom o bezbednosti saobraćaja.

Policija još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja. Kako ističu, pri brzini od 241 km/h, svaka greška je kobna, a mogućnost za reakciju vozača gotovo nepostojeća.

Autor: D.S.