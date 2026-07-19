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Prve slike i snimci teške nesreće kod Niša: Vozilo završilo na krovu, sve vrvi od policije - Poginula žena, dete teško povređeno! (VIDEO)

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs ||

Na prvim slikama i snimcima saobraćajne nesreće na putu Niš-Gadžin Han vidi se da je jedno vozilo završilo na krovu, a na licu mesta su prisutne jake policijske snage.

Kako je Pink.rs objavio, saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu Niš-Gadžin Han.


Prema prvim informacijama, jedna osoba je stradala, a troje ljudi je hitno prevezeno u bolnicu.

Na licu mesta nalaze se pripadnici saobraćajne policije i Sektora za vanredne situacije.

Kako piše Informer, do tragedije je došlo prilikom sudara "škode" niških tablica i kamiona "zastava" koji je bio natovaren drvima.

Od siline udara teretno vozilo se prevrnulo. Jedna żena je stradala, a povređeni, među kojima je i jedno dete, transportovani su u niški UKC.

Autor: D.B.

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