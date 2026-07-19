BMW prešao u drugi smer, pa se zakucao u auto BG tablica! Detalji stravične nesreće kod Kuršumlije: Šestoro povređenih, jednoj osobi se bore za život

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u selu Visoka kod Kuršumlije u 17.30 sati, a više lica je povređeno.

Kako se nezvanično saznaje, došlo je do kontakta dva vozila na magistralnom putu Niš- Priština.

Prema nepotvrđenim informacijama, vozilo marke "bmw" nemačkih registracija prešlo je u suprotnu traku i direktno se sudarilo sa vozilom beogradskih registarskih oznaka.

U ovoj nesreći je, kako je potvrdila direktorka Doma zdravlja Kuršumlija Uranija Petrović, povređeno je šest osoba, od kojih je jedna u teškom stanju i lekari joj se bore za život.

Sva povređena lica su transportovana vozilima Hitne pomoći Doma zdravlja Kuršumlija na Odlejenj urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje i u toku je dijagnostika.

Podsetimo, slike sa mesta nesreće su jezive, a kako se na njima vidi, džip se zakucao u nasip, dok je iz njega ispalo sedište za bebe od siline udara.

Žena sedi na kolovozu, dok su oko nje mnogobrojni ljudi.

Autor: D.B.