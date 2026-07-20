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Motociklista teško povređen u Ustaničkoj na Konjarniku

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: RINA ||

Prema rečima dežurnog lekara Hitne pomoći, medicinske ekipe su intervenisale zbog tri saobraćajna udesa u kojima nije bilo ozbiljnije povređenih učesnika i jednog s teškim povredama.

Sinoć u 22.55 u Ustaničkoj ulici kod broja 88 muškarac starosti 25 godina pao je sa motocikla i zadobio teške povrede, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

On je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar gde mu je pružena neophodna medicinska pomoć.

Bilo je nekoliko intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na detoksikaciju u odeljenje toksikologije VMA.

Hitna pomoć je intervenisala protekle noći ukupno 103 puta, od toga 21 intervencija je obavljena na javnim mestima.

Najviše poziva bilo je zbog hroničnih kardiovaskularnih bolesnika, ali javljali su se u većem broju i psihijatrijski bolesnici i astmatičari.

Autor: S.M.

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