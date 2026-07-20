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Pijan seo za volan sa skoro 4 promila alkohola! Policija za vikend isključila 20 vozača iz saobraćaja

Izvor: ALo.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru, Negotinu, Kladovu i Majdanpeku tokom vikenda zaustavili su 20 vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola. Među njima je bio i vozač "renoa" kod kojeg je izmereno čak 3,97 promila alkohola u organizmu.

Policija u Kladovu zaustavila je četrdesetosmogodišnjeg vozača automobila "reno", koji je vozio sa gotovo četiri promila alkohola u krvi.

Pored njega, iz saobraćaja su isključeni i vozači kod kojih je takođe utvrđena velika količina alkohola u organizmu.

Sedamdesettrogodišnji vozač "golfa" zatečen je sa 2,50 promila alkohola, četrdesetdvogodišnji vozač "sitroena" sa 1,27 promila, dok je kod šezdesetdvogodišnjeg vozača "tojote" izmereno 1,24 promila alkohola.

Svim vozačima određeno je zadržavanje, a protiv njih, kao i protiv ostalih učesnika u saobraćaju koji su načinili prekršaje, biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Autor: A.A.

#Alkohol

#saobraćajna policija

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