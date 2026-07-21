STRAVIČNA NESREĆA NA VRAČARU: Auto udario ženu dok je šetala s detetom, OSTALA BEZ OBE NOGE

Na uglu Sazonove ulice i Ulice vojvode Dragomira na Vračaru večeras je došlo do stravične saobraćajne nesreće kada je automobil naleteo na ženu koja se sa detetom nalazila na trotoaru.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, žena je zadobila izuzetno teške povrede. Jedna noga joj je potpuno otkinuta, dok je druga ostala da visi na delu kože. U kritičnom stanju kolima Hitne pomoći prevezena je u Urgentni centar, gde se lekari bore za život.

Dete koje je u trenutku nesreće bilo sa njom, prema dosadašnjim informacijama, nije zadobilo teške povrede i nalazi se van životne opasnosti.

Policija je obavila uviđaj, a saobraćaj u Sazonovoj ulici bio je obustavljen.

Istraga će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nesreće.

Autor: Pink.rs