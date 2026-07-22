Srbin napravio DRAMU u Solunu: Vozio u suprotnom smeru, pa PIJAN udario u taksistu - UHAPŠEN momentalno

Građanin Srbije (66) izazvao je udes kod Soluna kada je vozio u suprotnom smeru Solunskom obilaznicom i to pod dejstvom alkohola.

Tom prilikom došlo je do sudara sa taksijem koji se kretao u ispravnom smeru, u blizini naselja Konstantinopolitika.

Incident se dogodio u utorak ujutru, dok su policajci iz solunske saobraćajne policije uhapsili 66-godišnjaka.

Tokom provere utvrđeno je da je Srbin konzumirao alkohol preko dozvoljene granice, jer su uzastopna merenja metodom izdahnutog vazduha pokazala 0,86 i 0,69 mg/l.

U sudaru je pričinjena materijalna šteta na oba vozila, dok je 66-godišnjak preventivno prevezen u bolnicu, prenosi grčki portal Katimerini.

Autor: Iva Besarabić