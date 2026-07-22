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PINK.RS NA LICU MESTA! Prve SLIKE nakon JEZIVE NESREĆE u Novom Sadu: Automobil sleteo u KANAL, izvučena TRI TELA (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Foto /MUP Srbije ||

Danas prepodne u naselju Klisa u Novom Sadu dogodila se teška tragedija kada je u kanalu za odvod u Ulici majke Jugovića pronađen automobil prevrnut na krov, u kojem su pronađena tri beživotna tela.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, građani su jutros oko 9.15 časova prijavili da se u vodi nalazi vozilo prevrnuto na krov i da nije poznato da li se neko nalazi u automobilu.

Foto: Foto /MUP Srbije

Spasioci su potom izašli na teren i vratili vozilo na točkove.

U akciji izvlačenja učestvuju pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice, policija, Hitna pomoć i pogrebna služba, a za izvlačenje automobila angažovan je i traktor.

Foto: Foto /MUP Srbije

Automobil se nalazio u kanalu sa vodom pored puta u Ulici majke Jugovića u delu naselja Veliki Rit.

Okolnosti nesreće i identitet stradalih za sada nisu poznati, a istraga će utvrditi kako je došlo do tragedije.

Foto: Foto /MUP Srbije

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Policija

#Saobraćajna nesreća

#Sudar

#udes

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