PINK.RS NA LICU MESTA! Prve SLIKE nakon JEZIVE NESREĆE u Novom Sadu: Automobil sleteo u KANAL, izvučena TRI TELA (FOTO)

Danas prepodne u naselju Klisa u Novom Sadu dogodila se teška tragedija kada je u kanalu za odvod u Ulici majke Jugovića pronađen automobil prevrnut na krov, u kojem su pronađena tri beživotna tela.
Prema prvim informacijama sa lica mesta, građani su jutros oko 9.15 časova prijavili da se u vodi nalazi vozilo prevrnuto na krov i da nije poznato da li se neko nalazi u automobilu.
Spasioci su potom izašli na teren i vratili vozilo na točkove.
U akciji izvlačenja učestvuju pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice, policija, Hitna pomoć i pogrebna služba, a za izvlačenje automobila angažovan je i traktor.
Automobil se nalazio u kanalu sa vodom pored puta u Ulici majke Jugovića u delu naselja Veliki Rit.
Okolnosti nesreće i identitet stradalih za sada nisu poznati, a istraga će utvrditi kako je došlo do tragedije.
Autor: Iva Besarabić