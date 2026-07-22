Umalo tragedija na Vračaru: Majka spasla ćerku (6) sekundu pre nego što je 'audi' udario

Sve okolnosti teške saobraćajne nesreće u centru Beograda se utvrđuju, vozač "audija" nije imao alkohola u krvi

"Audi A3" kojim je, kako se sumnja, L. N. (21) izazvao tešku saobraćajnu nesreću u centru Beograda kojoj je teško povređena Jelena A. (39), koja je sa šestogodišnjom ćerkom šetala trotoarom, poslat je na veštačenje, kako bi se utvrdilo da je mogući uzrok udesa neispravnost automobila! Kako Kurir sazanje, L. N. u trenutku nesreće nije imao alkohola u krvi niti je bio pod dejstvom narkotika.

- Sumnja se da je uzrok nesreće u kojoj je nesrećna žena teško povređena na trotoaru u centru Beograda neispravnost kočnica, odnosno da su otkazale kočnice na automobilu - otkriva izvor.

Kako navodi, tokom istrage koju vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu biće utvrđene sve okolnosti ove teške saobraćajne nezgode koja se dogodila juče.

- Biće saslušani svedoci, obavljena sva neophodna veštačenja, kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo - navodi sagovornik.

Saobraćajna nereća, podsetimo, dogodila se juče oko 16. 35 sati na uglu ulica Vojvode Dragomira i Sezonove. Jelena A. u teškom stanju, sa povredama obe potkolenice prebačena je u Urgentni centar, dok dete nema teške povrede.

Kako saznajemo, "audi" je pre nego što je pokosio nesrežnu ženu udario u banderu.

- Automobil je udario u banderu, potom se zarotirao i pokosio ženu na trotoaru. Prava je sreća da je ona videla da "audi" ide ka njima, jer je ćerkicu držala za ruku, i uspela da odreaguje tako što je pre udarca odgurnula dete - otkriva sagovornik Kurira detalje drame koja se odigrala juče.

Prema nezvaničnim informacijama, L. N. je sačekao policiju i Hitnu pomoć na mestu nesreće. Navodno, izjavio je da je video ženu i da automobil ide ka njoj i detetu, kao i da je pokušao da ih izbegne, ali da nije uspeo da zaustavi "audi".

Autor: S.M.