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Povređena tek ROĐENA BEBA! Jeziva saobraćajna nesreća kod Kuršumlije: Ukupno šest osoba zbrinuto u bolnici

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com, pink.rs ||

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Merdara šest osoba je povređeno, a među njima ima i dece.

Kako je potvrđeno medijima, povređeno je troje dece od kojih je jedno tek rođena beba!

Nesreća se, kako saznajemo, dogodila na oko stotinak metara od administrativnog prelaza na kuršumlijskoj strani.

Na licu mesta povređenima su pomoć ukazale ekipe Hitne pomoći Doma zdravlja Kuršumlija i svi su transportovani u Opštu bolnicu u Prokuplju.

- Niko od povređenih nije životno ugrožen, a dijagnostika je u toku - kaže naš izvor.

Za sada nije poznato kako je tačno došlo do saobraćajne nesreće.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Policija

#Saobraćajna nesreća

#Sudar

#udes

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