RADNIK (47) PAO SA SKELE I POGINUO: Tragedija u Loznici

U Loznici se danas dogodila teška tragedija u kojoj je život izgubio radnik Z. R. (47) iz ovog grada, kada je pao sa skele dok je obavljao građevinske radove.

Nesreća se dogodila u Ulici Zeke Buljubaše, gde je nastradali majstor radio okapnice na jednoj porodičnoj kući. U jednom trenutku došlo je do pada sa skele, a povrede su bile kobne. Ekipe Hitne pomoći koje su stigle na lice mesta mogle su samo da konstatuju smrt.

Zvanični detalji o okolnostima pod kojima je došlo do ove tragedije biće poznati po završetku uviđaja, analize dokaza, potencijalnih svedočenja i stručnih veštačenja.

Autor: D.S.