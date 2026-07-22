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RADNIK (47) PAO SA SKELE I POGINUO: Tragedija u Loznici

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Pixabay.com ||

U Loznici se danas dogodila teška tragedija u kojoj je život izgubio radnik Z. R. (47) iz ovog grada, kada je pao sa skele dok je obavljao građevinske radove.

Nesreća se dogodila u Ulici Zeke Buljubaše, gde je nastradali majstor radio okapnice na jednoj porodičnoj kući. U jednom trenutku došlo je do pada sa skele, a povrede su bile kobne. Ekipe Hitne pomoći koje su stigle na lice mesta mogle su samo da konstatuju smrt.

Zvanični detalji o okolnostima pod kojima je došlo do ove tragedije biće poznati po završetku uviđaja, analize dokaza, potencijalnih svedočenja i stručnih veštačenja.

Autor: D.S.

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