TRI OSOBE UHAPŠENE ZBOG SMRTI DETETA (5) U AKVAPARKU U SMEDEREVU! Privedeni direktor, rukovodilac i spasilac

Direktor, rukovodilac za opšte poslove i spasilac osumnjičeni su za teško delo protiv opšte sigurnosti nakon smrti deteta u bazenu, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Smederevu.

Tri osobe uhapšene su zbog sumnje da su odgovorne za utapanje dečaka (5) u bazenu akvaparka u Smederevu, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Smederevo nakon sprovedene istrage u predistražnom postupku.

Kako se navodi u saopštenju VJT u Smederevu, zbog postojanja osnova sumnje da nisu postupali po propisima i pravilima o merama zaštite, usled čega je došlo do utapanja deteta u bazenu akvaparka u Smederevu, u saradnji Višeg javnog tužilaštva u Smederevu i Policijske uprave u Smederevu, lišeni slobode su M. Đ. iz Smedereva, direktor privrednog društva u okviru kojeg posluje navedeni akvapark, zatim D. Đ, rukovodilac za opšte poslove, kao i B. R. koi je obavljao poslove spasioca, takođe iz Smedereva.

- Osumnjičenim se stavlja na teret izvršenje po jednog krivičnog dela Teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288. stav. 2. u vezi člana 278. stav 2. Krivičnog zakonika. Određeno im je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti dovedeni na saslušanje u prostorije Tužilaštva -navodi se u saopštenju VJT.

Autor: A.A.