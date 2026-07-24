Jeziva nesreća u Kikindi: Automobil završio smrskan u kanalu, poginula medicinska sestra (34)

Medicinska sestra Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Kikindi S. K. (34) poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se tokom noći dogodila u Albertovoj ulici.

Nesreća se, prema informacijama iz Policijske uprave u Kikindi, dogodila oko tri časa ujutru.

- U delu Albertove ulice smrtno je stradala tridesetčetvorogodišnja žena koja je upravljala putničkim vozilom marke "citroen c3" - potvrđeno je u policiji, piše Kurir.

Kako se saznaje, automobil je iz za sada neutvrđenih razloga skrenuo sa kolovoza, završio u kanalu i nakon prevrtanja ostao na točkovima.

Žena koja je bila za volanom zadobila je povrede od kojih je preminula na mestu nesreće.

Na lice mesta ubrzo su stigli policija i ekipa Hitne pomoći, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt žene.

Šta je dovelo do gubitka kontrole nad vozilom i sletanja sa puta, utvrdiće istraga koja je u toku.

Autor: A.A.