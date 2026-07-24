JEZIVA NESREĆA NA BRANKOVOM MOSTU! Vozilo završilo na krovu, sve stoji

Saobraćajna nezgoda dogodila se na Brankovom mostu kada se automobil prevrnuo, a vozila prolaze usporeno jednom trakom.
Na Brankovom mostu u Beogradu dogodila se saobraćajna nezgoda kada se automobil prevrnuo u smeru ka gradu.
Kako saznajemo, saobraćaj se odvija usporeno, a vozila se propuštaju kroz dve saobraćajne trake.
Brankov most upravo.🤦 pic.twitter.com/JC8jzXLTFR— MarijaR/MaријаР (@marijamaja2112) 24. јул 2026.
Za sada nema informacija o tome da li ima povređenih, kao ni o uzroku nezgode.
Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje zbog usporenog prolaska na ovoj deonici.
Autor: S.M.