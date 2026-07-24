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JEZIVA NESREĆA NA BRANKOVOM MOSTU! Vozilo završilo na krovu, sve stoji

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Saobraćajna nezgoda dogodila se na Brankovom mostu kada se automobil prevrnuo, a vozila prolaze usporeno jednom trakom.

Na Brankovom mostu u Beogradu dogodila se saobraćajna nezgoda kada se automobil prevrnuo u smeru ka gradu.

Kako saznajemo, saobraćaj se odvija usporeno, a vozila se propuštaju kroz dve saobraćajne trake.

Za sada nema informacija o tome da li ima povređenih, kao ni o uzroku nezgode.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje zbog usporenog prolaska na ovoj deonici.

Autor: S.M.

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