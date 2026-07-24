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U Novom Sadu razotkrivena prevara od pola miliona evra: Izraelac zvao ljude i govorio da su im deca povređena i da mu daju pare za lečenje! Pogledajte kako je izgledala akcija hapšenja (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pretresom stana osumnjicenog D. A. pronađen je deo novca pribavljen izvršenim krivičnim delima u iznosu od oko 28.000 evra.

Posle višemesečnog operativnog rada policijski službenici Odeljenja kriminalističke policije, Policijske uprave u Novom Sadu su, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, lišili slobode D.A. (46) državljanina Izraela, ruskog porekla, zbog osnovane sumnje da je u proteklih dva meseca učestvovao u izvršenju više krivičnih dela prevara čija se ukupna šteta procenjuje na oko pola miliona evra.

Prevare su vršene na taj način što su oštećeni kontaktirani putem telefona, gde im je saopštavano da su im članovi porodice (deca) povređivani u saobraćajnim nezgodama, ređe na drugi način, te da je za lečenje, hitne operacije i njihovo spašavanje sada neophodan novac, najčešće u iznosu od 110.000 do 130.000 evra.

Osumnjičeni D.A. se sumnjiči da je odlazio na adrese oštećenih i preuzimao novac navodno namenjen za lečenje povređenih.

Video: MUP Srbije

Autor: S.M.

#Izraelac

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