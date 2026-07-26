Žena pala sa konja, dete na trežnjenju, četiri saobraćajke: Haos u Beogradu tokom prethodne noći

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su juče u 19.43 u Paštrovićevoj ulici kod Hipodroma jer je žena starosti 29 godina izgubila kontrolu tokom jahanja, pala je sa konja i povredila glavu.

Kako je rečeno u Hitnoj pomoći, ona je po dolasku medicinske ekipe bila dezorijentisana i nije mogla da rekonstruiše šta se dogodilo zbog čega je prevezena u Urgentni centar.

Bilo je nekoliko intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na detoksikaciju u odeljenje toksikologije VMA, ali jedan maloletnik starosti 13 godina pronađen je u stanju teške alkoholisanosti zbog čega je hospitalizovan na Institutu za majku i dete.

Dogodile su se četiri saobraćajne nesreće, u kojima su teško povređene dve osobe.

U sudaru kombija i putničkog vozila u 19.19 u ulici Svetog Nikole kod broja 72 teško je povređen vozač automobila starosti 31 godinu koji je sa politraumama prevezen u Urgenti centar.

U 02.29 ekipe Hitne pomoći su intervenisale zbog obaranja pešaka, muškarca starosti 65 godina koga je na Zrenjaninskom putu udario automobil i on je sa višestrukim prtelomima prevezen u bolnicu Bežanijska kosa.

Hitna pomoć je intervenisala protekle noći ukupno 112 puta, od toga 31 intervencija je obavljena na javnim mestima.

Najviše poziva bilo je zbog hroničnih kardiovaskularnih bolesnika, ali javljali su se u većem broju i psihijatrijski bolesnici i astmatičari.

Autor: Marija Radić