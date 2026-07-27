Jeziv slučaj porodičnog nasilja: Pretukao suprugu, davio je, pa joj slomio

Muškarac N. Š. (39) iz Obrenovca uhapšen je u petak nakon što je, kako se sumnja, počinio jezivo porodično nasilje nad suprugom I. Š. (40).

Prema navodima medija, u porodičnoj kući došlo je do kraće rasprave između supružnika, kada je N. Š. nasrnuo na suprugu udarajući je rukama i šutirao je po telu, a potom je vukao za kosu, gurao je i davio!

Nakon što je pretukao ženu, N. Š. joj je oduzeo telefon, a potom ga razbio, tako joj onemogućivši da pozove pomoć.

I. Š. je uspela da se spasi tako što je uspela da pobegne iz kuće i uzme njegov automobil u kom je bio ključ, te da se odveze u Hitnu pomoć u Obrenovcu.

N. Š. je potom uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a danas bi trebalo da bude saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu.

Autor: S.M.