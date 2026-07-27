HOROR U GORNJANU KOD BORA: Naložena obdukcija nakon što su tela muškarca i žene pronađena u kući

Više javno tužilaštvo u Zaječaru naložilo je obdukciju tela muškarca i žene. Tela su pronađena 26. jula u kući u selu Gornjane kod Bora. Rezultati obdukcije bi trebalo da budu gotovi tokom današnjeg dana, saznaje Tanjug.

Prema prvim informacijama sa terena, sumnja se na težak zločin. Sumnja se da je muškarac ubio svoju nevenčanu suprugu, a potom izvršio samoubistvo.

Detalji istrage u selu Gornjane

Nakon što su tela pronađena, policija je odmah blokirala lice mesta. Obavljen je uviđaj koji je trajao satima. Nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ove tragedije koja je šokirala meštane.

Tragedije u manjim sredinama često ostavljaju dubok trag na lokalnu zajednicu. Meštani sela Gornjane u šoku su nakon vesti o pronalasku beživotnih tela. Niko od komšija nije naslutio da bi moglo doći do ovakvog ishoda.

Značaj obdukcije u rasvetljavanju okolnosti

Obdukcija je ključni korak u ovakvim istragama. Ona pomaže patolozima da utvrde tačan uzrok i vreme smrti. Takođe, obdukcija pruža neophodne dokaze za tužilaštvo.

Očekuje se da nakon završetka analiza nadležne službe izađu sa zvaničnim saopštenjem. Javnost će blagovremeno biti obaveštena o svim novim detaljima ove istrage.

Autor: D.S.