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GROM UDARIO U KUĆU U OBRENOVCU, PLANULA U TRENU Nevreme napravilo haos, vatrogasci brzo reagovali

Izvor: Kurir.rs, Foto: Foto/SVS ||

U naselju Poljane kod Obrenovca izbio je požar na krovu kuće, uzrokovan verovatno udarom groma. Niko nije povređen.

U naselju Poljane kod Obrenovca izbio je požar na krovu jedne porodične kuće koja u trenutku incidenta nije bila nastanjena,pošto njen vlasnik živi u Velikom Borku.

Prema neuvaničnim informacijama sumnja se da je vatra izbila usled udara groma.

Budući da u kući nije bilo nikoga, u požaru nije bilo povređenih.

Na teren su ubrzo stigle vatrogasno-spasilačke ekipe koje su požar najpre stavile pod kontrolu, a zatim ga u potpunosti ugasile.

Autor: A.A.

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