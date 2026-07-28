Težak udes u okolini Sokobanje, žena hitno prevezena u bolnicu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sokobanji, operativnim radom, identifikovali su i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, uhapsili S. C. (45) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

On se sumnjiči da je 23. jula, u okolini Sokobanje, upravljajući „renoom“ udario šezdesetšestogodišnju ženu, koja se kretala kolovozom, nakon čega je pobegao.

Povređena žena je zbrinuta u Kliničkom centru u Nišu, gde su joj konstatovane teške telesne povrede.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

Autor: S.M.