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IZBOLA MUŽA KUHINJSKIM NOŽEM! Otkriven identitet muškarca koji je preminuo kod Loznice, supruga ga i ranije napadala

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Pink.rs, Tanjug, Pixabay.com ||

Na mesnom groblju u selu Korenita, kod Loznice, sahranjen je R. Đ. (60), otac troje dece.

On je zadobio teške povrede nožem nekoliko dana ranije u porodičnoj kući.

Kako nezvanično saznaju "Novosti", R.Đ. je uboden slezinu, bubreg i pluća...

Zločin je, kako piše ovaj medij, izvršen kuhinjskim nožem.

Nesrećni muškarac je hitno prebačen u lozničku bolnicu, gde su se lekari borili za njegov život, ali se ispostavilo da mu pomoći nije bilo. Rane su bile smrtonosne.

Kako nezvanično saznaju mediji, za ubode nožem je osumnjičena njegova supruga, čijeg imena nema među ožalošćenima na umrlici.

Osumnjičena je navodno ranije bila u zatvoru, i to u Zabeli, jer je muža već povredila nožem. Tada je prošla sa blagom kaznom.

Autor: Iva Besarabić

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