Lokalizovan požar u selu Kumnica kod Ivanjice: Pokrenuta istraga

U selu Kumanica kod Ivanjice danas je izbio veći požar, u kome nije bilo povređenih osoba, a vatrogasci su uspeli da ga lokalizuju.

Požar je izbio u strugari, a na lice mesta odmah su upućene ekipe vatrogasaca - spasilaca.

"Plamen je zahvatio krov objekta, a na svu sreću vatrogasci su brzo stigli i efikasno lokalizovali vatru, tako da nije došlo do njenog širenja. Nije bilo pobređenih lica, ali je na strugari pričinjena veća materijalna šteta", rekao je za RINU jedan od meštana sela Kumanica.

Tačan uzrok požara za sada nije poznat, a sve okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja vatrene stihije biće poznate nakon istrage.

Autor: Marija Radić