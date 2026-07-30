UŽAS NA PALILULI! Dva muškarca izbodena nožem, jedan povređen u tuči

Na Paliluli se tokom protekle noći, u 20.47 sati, dogodilo ubadanje nožem u kome su dvojica muškaraca teško povređena.

Ubadanje nožem se dogodilo na uglu ulica Cvijićeva i Zdravka Čelara, a jedna ekipa hitne pomoći prevezla je dva muškarca od 46 i 47 godina koji su teško povređeni hladnim oružjem na VMA, dok je drugo vozilo hitne pomoći sa istog događaja na VMA prevezlo muškarca (58), koji je imao povrede glave.

U Ulici Kralja Milana, kod hotela "Hilton", u 3.24 sati u prevrtanju kvada lakše su povređena dva muškarca, koji su takođe prevezeni na VMA.

Tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima je jedan muškarac (49) lakše povređen.

Hitna pomoć imala je tokom noći 120 intervencija, od kojih je 26 bilo na javnom mestu, gde je najviše intervencija bilo zbog alkoholisanih lica.

Autor: D.B.