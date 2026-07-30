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HOROR! MRTAV MUŠKARAC NAĐEN U STANU NA NOVOM BEOGRADU: Sestra ga zatekla na podu u lokvi krvi!

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs ||

Muškarac star 50 godina pronađen je jutros mrtav u stanu u Bulevaru MIhajla Pupina na Novom Beogradu.

Kako nezvanično saznajemo, njega je na podu stana pronašla sestra i obavestila Hitnu pomoć, a potom je na lice mesta došla i policija.

- Mrtvog ga je okrenutog licem ka podu, zatekla sestra. Ispod tela je bila lokva krvi. Ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt - kaže izvor i dodaje da policija utvrđuje šta se dogodilo.

- Za sada nema sumnjivih okolnosti - kaže izvor.

Istraga je u toku i utvrđuje se kako je muškarac preminuo.

Autor: D.B.

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