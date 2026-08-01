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Uhapšen muškarac zbog sumnje da je polno uznemiravao maloletnicu u autobusu

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Policija u Mladenovcu u petak je uhapsila M. Đ. (49) zbog sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje.

Prema saznanjima, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Sumnja se da je M. Đ. u autobusu polno uznemiravao maloletnu I. P. (18), kojoj je upućivao vulgarne komentare i gestikulacijom pokazivao šta bi, prema njegovim rečima, trebalo da mu radi.

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

Autor: S.M.

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