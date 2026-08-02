TEŠKA NESREĆA U KALUĐERICI: Muškarac u alkoholisanom stanju prošao kroz STOP, pa se zakucao u automobil (VIDEO)

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se na uglu Milana Predića i Slobodana Lale Berberskog u Kaluđerici.

Prema prvim informacijama, stariji vozač u alkoholisanom stanju nije se zaustavio na znak stop nakon čega je na njega bočno naletelo drugo vozilo u kom su bile tri osobe, navodi se na Instagram stranici 192_rs.

Vozač koji je izazvao nezgodu prevezen je u bolnicu vozilom Hitne pomoći, dok se tri osobe iz drugog vozila žale na povrede glave i vrata, ali su svi u svesnom stanju.

Uviđaj je u toku.

Autor: Iva Besarabić