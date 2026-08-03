MOTOROM JURCAO SKORO 240 NA SAT! U toku velika akcija policije na putevima Srbije: Muškarcu odmah ODUZETO vozilo, a sledi i prijava

Pripadnici saobraćajne policije Policijske uprave (PU) u Nišu, u okviru međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja Roadpol usmerene na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine, sankcionisali su muškarca (33) iz okoline Merošine koji je upravljao motociklom suzuki brzinom od 234 kilometra na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80.

Protiv vozača motocikla je podneta prekršajna prijava zbog prekršaja nasilnička vožnja, koji je učinio danas u 14.30 časova, na putu Merošina - Prokuplje, saopšteno je iz PU u Nišu.

Takođe, zbog sumnje u verodostojnost jedinstvenog identifikacionog broja šasije, policija je od ovog muškarca privremeno oduzela motocikl.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na sve vozače da poštuju ograničenje brzine i prilagode brzinu uslovima na putu jer tako čuvaju i svoj, i živote drugih učesnika u saobraćaju.

Autor: Iva Besarabić