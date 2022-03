Srpska napredna stranka zaopčela je večeras kampanju predizbornim skupom u Leskovcu na kojem je govorio predsednik SNS Aleksandar Vučić.

- Hvala vam na ovom veličanstvenom dočeku. Teško je doći u Leskovac i govoriti sabrano i smireno, zato što je ovde i nama podrška velika i ovde žive strastveni ljudi, ljudi koji kada nešto podržavaju i kada nekoga i nešto vole, to rade iz punog srca i duše. Zato je najteže baš pred vama govoriti. Danas ću da vas iznenadim. Nisam došao da izgovaram velike parole, došao sam da govorim samo o onome što nas čeka - kazao je Vučić.

Srećan sam što su pre mene govorili i Dana Grujučić i Lazar Ristovski i Radenovića i znam koliko je teško govoriti posle njih. Srećan sam što su ovi ljudi na našoj listi, njihovo ime nešto znači. Znate Danu Grujić koliko njeno ime znači, koja se borila togom agresije za živote. Videli ste Stojana Radenovića, velikog glumca Lazu Ristovskog. Oni su tu jer ne možete da ih uplašite, tu su jer veruju u plan i program i budućnost.

- Danas se ponovo posle desetina godina priča o korišćenju nuklearnog oružja i moj poziv je svima vama da volite svoju zemlju, da budemo uz Srbiju, da budemo uz našu decu i da sačuvamo mir i stabilnost. Nema ništa važnije od toga - nastavio je Vučić.

- Mi smo u prethodnim godinama radili mnogo, znam da niko od vas nije uvek zadovoljan, ali mogu da vam garantujem da smo radili vredno i borili se za našu decu, nemamo račune u inostranstvu, to nikada nisu mogli da slažu i izmisle, jer smo radili za svoju zemlju, za jedinu i najlepšu Srbiju - istakao je Vučić.

- Izbori nisu dečija igra, država nije igračka. Izbori su mesto na kom vi odlučujete o svojoj budućnosti, o budućnosti roditelja, braće, sestre. Izbori su nam nikad važnij zbog puta kojim će Srbija da ide. Pogledajte danas, šta god neko govorio, Srbija je deo sveta, nalazi se na evropskom putu, ali Srbije jedino nema na ovoj listi neprijatelja Rusije. Uspeli smo da vodimo politiku koju je mnogo teško voditi - nastavio je Vučić.

- Pozivam vas da brinemo o sebi, dosta nam je ratova, da brinemo i čuvamo zemlju. Ne želim da budem predsednik koji će bilo kojoj majci da vrati dete u kovčegu - dodao je Vučić.

Nama će kampanja da traje najkraće, a ne kao drugima, godinama. Naš posao je da brinemo o Srbiji.

- Lako je kritikovati, ali kao što je to veliki Ruzvelt rekao - slava pripada onima koji su u ringu, koji se bore, koji plivaju u znoju i krvi, a ne onima koji su sa strane, dobacuju - podvukao je Vučić.

Molim vas, 3. aprila, izdvojite tih 15 minuta. Ozbiljan posao je u pitanju i tu nema šale. To nije priča izašao sam u kafić i rekao sam da sam glasao na jedan ili drugi način. To je izbor za vaš život, život vaše dece, roditelja, za budućnost

Predizborni skup se održava u SRC „Dubočica“.

Skup je počeo intoniranjem državne himne „Bože pravde“, a zatim su Vučića u prepunoj hali, svi pozdravili gromoglasnim aplauzom.

Sala "Dubočica" puna je do poslednjeg mesta.

Danica Grujičić: Srbija vodi odgovornu politiku na koju niko ne može da utiče

- Ovo je naša Srbija, a vi ste ona Srbija koju volim. Nema žene u Jablaničkom, Topličkom, Nišavskom okrugu koja nije ispratila oca, brata, sina, muža kada je to bilo potrebno. Nešto se promenilo u poslednje vreme, poslednjih godina i jug je postao ono što treba da bude. Neću govoriti o onome što nismo imali, nego o onome što sada imamo. Srbija vodi odgovornu politiku na koju niko ne može da utiče. Boli nas svaka žrtva i Ukrajinca i Rusa, ali mi imamo svoje interese i konačno Srbija vodi politiku u interesu čitavog naroda. Verujem da nikada nećemo morati da šaljemo naše momke u borbu - rekla je Grujičić.

Ja verujem da nikada nećemo dati Kosovo i Metohiju. Trećeg aprila neću imati problem da zaokružim ime budućeg predsednika Aleksandra Vučića

Radenović: Srbija se sklanja od oluje

Na mitingu se obratio i matematički genije Stojan Radenović, koji je podržao Srpsku naprednu stranku.

- Ovo je moj grad, gde sam naučio osnovne stvari. Ovde se nalazi gimnazija gde sam naučio latinski, francuski, biologiji, specijalno matematiku... Koristim priliku da pozdravim svog glavnog profesora Mihića koji mi je držao francuski i govorio mi da dobro slažem vremena - kazao je Radenović.

Reč matematika znači "dokazivanje" u prevodu. Ja mogu ljude da obedim u ostvareni rezulat. Dovoljno je kolima da odu auto-putem Miloš Veliki, da odu u Vranje u pozorište, da odu u Beograd u Klinički centar. Mislim da su ova tri primera dovoljna - dodao je on.

- Srbija se sklanja od oluje, oluja je krenula, mi zauzemomo mali položaj dok to prođe. To sam tako doživeo i tako tumačim svojoj porodici - govorio je Radenović o situaciji u Ukrajini.

Ristovski: Mi ne rušimo, mi gradimo i mi ne mrzimo

Obraćajući se okupljenim građanima, glumac Lazar Ristovski je istakao da je Leskovac je grad umetnosti i grad filma i da mu je drago što je večeras ovde.

- Mi koji se bavimo filmom smo dosta sebični, jer mislimo da je film najveća umetnost i da smo mi posebno važni, ali nije to tako. Tu su i muzika, slikarstvo, književnost. Lepo je kada komšiji kažete: "Dobro jutro, komšija" i to je kultura. Svako od nas je pojedinačno jedno kulturno dobro, ako znate da se cenite. Molim vas da cenite sebe, mislim da to Srbiji nedostaje. Tu je predsednik Vučić da nas na to upozorava. Cenite sebe više - kazao je Ristovski.

Šta je država uradila za kulturu? Uradila je mnogo! Država ima veliki budžet za kulutru, pitanje je samo da li mi možemo na pametan način da ih potrošimo, a mislimo da možemo. Telekom Srbije daje na desetine miliona evra praveći serije koje su najgledanije u Srbiji, tako se zapošljava na hiljade filmskih radnika i njihovih porodica. Ima li šta lepše od toga? Zaslužan za to je predsednik, stalno ga hvalimo da je uradio mnogo u ekonomiji, a da nema ekonomije, ne bi bilo i kulture. Za to je prvo zaslužan predsednik Vučić - dodao je Ristovski.

- Mi ne rušimo, mi gradimo i mi ne mrzimo. Ljudi se prepoznaju po delima, a mislim da će iza predsednika Vučića ostati velika dela! - nastavio je Ristovski.