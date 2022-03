Više od PET HILJADA LJUDI dočekalo Vučića u Rumi!

Predsednik je zahvalio okupljenima i pozvao ih da 3. aprila zajednički ostvare ubedljivu pobedu za budućnost Srbije

Predsednik Aleksandar Vučić posetio je Rumu u okviru kampanje za predstojeće izbore u Srbiji.

Veliki broj građana okupio se kako bi dočekao predsednika.

Više od 5.000 ljudi, po veoma hladnom vremenu, čekalo je Vučića kako bi mu pružili podršku u trci za još jedan mandat.

Predsednik je dočekan ovacijama.

On se na početku svog obraćanja zahvalio prisutnima koji su došli u velikom broju.

Potom je govorio o velikim infrastrukturnim projektima koji će doprineti boljem životu i standardu građana Rume, ali i okolnih mesta.

- Gradi se put Ruma-Šabac i Ruma- Nov Sad, tako da će sutra za građane Rume i Novi Sad i Beograd biti na samo 20 do 230 minuta vožnje. To su velike pogodnosti za dolazak novih investitora, za nove fabrike, za povećanje cene kvadrata nekretnina i ovde u Rumi i u okolnim mestima. To je ono što zauvek ostaje, rekao je Vučić.

