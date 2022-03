DAČIĆ I PALMA : Dobitna kombinacija za Srbiju je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, Ivica Dačić, premijer Srbije! (FOTO)

Koalicija SPS – Jedinstvena Srbija – Zeleni Srbije održala je predizbornu konvenciju u Jagodini.

U prepunoj sportskoj hali u Jagodini održana je predizborna konvencija liste „Ivica Dačić – premijer Srbije“, koalicije SPS – Jedinstvena Srbija – Zeleni Srbije.

- Ja sam došao u Jagodinu zato što uvek iz Jagodine krećemo u pobedu i zato što vi u Jagodini imate nešto što drugi nemaju, a to je Dragan Marković Palma“, istako je na početku svog govora predsednik SPS Ivica Dačić. „Kada je Marković govorio da nasipa puteve do njiva kamenom i kada je rekao da se u Jagodini sada mercedesom ide do njive neki su se iz opozicije smejali. Oni bi da poljoprivrednik propadne da bi oni mogli da se voze merecdesom po Terazijama“, kazao je Dačić. „Ja sam ponosan što se nalazim na čelu čelične koalicije SPS – Jedinstvena Srbija već 14 godina. Danas je retkost da se toliko dugo neko slaže, uglavmom se svi svađaju. Naš zajednički cilj je jaka i stabilna Srbija, Srbija socijalne pravde i u ovim kriznim vremenima najvažnija je državna stabilnost, a rešenje za to na izborima 3. aprila je Aleksandar Vučić predsednik Srbije, Ivica Dačić premijer Srbije - rekao je Dačić.

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma poručio je da građani treba da glasaju za rezultate. „Ima nekih iz opozicije koji nešto napišu i kažu kako nije tačno to što Palma priča da je urađeno u Jagodini. Da li ćete više verovati lažnim natpisma na A4 papiru ili onome što vaše oči vide“, upitao je Marković, nakon čega je podržan gromoglasnom podrškom u jagodinskoj sportskoj hali. „Moramo da sačuvamo poljoprivrednika, srpskog domaćina tako što treba da se povećaju subvencije za poljoprivredu koje bi pokrile novonastalu razliku između inputa i gotovog proizvoda, zbog povećanja cena veštačkog đubriva i goriva izazvanog svetskom krizom“, kazao je Marković. „Ova koalicija nikada neće glasati za takozvano nezavisno Kosovo, nikada neće glasati da Srbija uđe u NATO, nikada nećemo podržati Rio Tinto i slične kompanije koje zagađuju okolinu, nikada više nećemo podržati da strani investitor dobije državne subvencije, a da početna plata radnicima bude manja od 50 000 dinara i nikada neće glasati da se dva muškarca ili dve žene venčaju u crkvi“, poručio je Dragan Mraković Palma i pozvao sve da na izborima 3. aprila za predsednika Srbije glasaju za Aleksandra Vučića, a za parlamentarne izbore Ivicu Dačića za premijera, odnosno listu pod rednim brojem dva, istakavši da je to dobitna kombinacija za Srbiju.

Na predizbornoj konvenciji u Jagodini predstavljen je i Tim za Jagodinu ove koalicije u kome se nalaze najugledniji jagodinski lekari, medicinske sestre i tehničari, prosvetni radnici, privrednici, poljoprivrednici, socijalni radnici, sportisti i kulturni delatnici, a u kulturno umetničkom programu nastupio je KUD „Kablovi“ iz Jagodine.