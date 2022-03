JOŠ 7 DANA DO IZBORA: Ovo je raspored kandidata na glasačkom listiću za PREDSEDNIKA SRBIJE!

Republička izborna komisija žrebom je utvrdila redosled kandidata za predsednika Republike na listi kandidata za izbor predsednika Republike, kojim će imena kandidata za predsednika Republike biti ispisana na glasačkim listićima kojima će se glasati na izborima za predsednika Republike 3. aprila 2022. godine

Ovo je tačan redosled kandidata na predsedničkim izborima 3. aprila 2022. godine:

- Miša Vacić, koga je predložila Grupa građana Srpski patriota – Miša Vacić

- prof. dr Biljana Stojković, koju je predložila Grupa građana MORAMO - BILJANA STOJKOVIĆ predsednica Srbije

- Branka Stamenković, koju je predložila Koalicija SUVERENISTI – Saša Radulović (DJB), Milan Stamatović (ZS), dr Jovana Stojković (ŽZS)

- Zdravko Ponoš, koga je predložila GRUPA GRAĐANA ZA UJEDINJENU, PRAVEDNU I STABILNU SRBIJU

- Milica Đurđević Stamenkovski, koju je predložila Srpska stranka Zavetnici

- Aleksandar Vučić, koga je predložila Koalicija Aleksandar Vučić - Zajedno možemo sve, Srpska napredna stranka (SNS), Socijalistička partija Srbije (SPS) - Ivica Dačić, Savez vojvođanskih Mađara - Vajdasági Magyar Szövetség (SVM-VMSZ) - Ištvan Pastor - István Pásztor;

- dr Miloš Jovanović, koga je predložila KOALICIJA ZA KRALJEVINU SRBIJU – DSS i

- Boško Obradović, koga je predložila Koalicija: Srpski pokret DVERI - POKS – Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije

Podsetimo, Republička izborna komisija utvrdila je u 18. marta uveče listu kandidata za izbor predsednika Republika za izbore raspisane za 3. april, kao i izled i oblik glasačkih listića, čije je štampanje počelo u nedelju u podne.

Glasački listići

U štampariji "Službenog glasnika" u Beogradu je 20. marta u podne počelo je štampanje glasačkih listića za predsedničke izbore, koji će biti održani 3. aprila, a listići će biti plave boje.

Početku štampanja glasačkih listića prisustvo je predsednik Republike izbore komisije (RIK) Vladimir Dimitrijević koji je izjavio da će biti odštampano 6.501.689 listića.

"RIK je na sednici, a na osnovu rešenja Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu kojim je zaključen jedinstveni birački spisak u Srbiji i doneto rešenje o ukupnom broju birača, donela je odluku o objavljivanju ukupnog broja birača za izbore za predsednika Republike koji će se održati 3. aprila. Ukupan broj birača na dan 18. marta iznosi 6.501.689 birača, koliko će biti štampano i listića", rekao je Dimitrijević novinarima.

Naveo je da će listići za predsedničke izbore biti plave boje, dodajući da će se u Srbiji glasati na ukupno 8.255 biračkih mesta, od kojih je 29 mesta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, kao i na 77 rekordnih biračkih mesta u inostranstvu, odnosno u 34 strane države.

Dimitrijević je rekao da će distribucija listića ka biračkim mestima krenuti kada i drugi izborni materijal, navodeći da će ka inostranstvu krenuti do 28. marta, ka lokalnim izbornim komisijama do 29. marta, a najkasnije do 1. aprila ka biračkim odborima.

Listići za parlamentarne izbore će biti sive boje.