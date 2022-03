BIĆU TUŽAN AKO DOBIJEM ISPOD 60 ODSTO GLASOVA! Vučić: Ponosan sam na kampanju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u emisiji “Ozbiljno sa Đukom" autora Vladimira Đukanovića da je ponosan na kampanju, jer nismo negativno govorili o protivnicima.

– Borio sam se i živeo za našu zemlju svakog dana, za našu Srbiju. Nije bilo ponosnijeg čoveka od mene – rekao je Vučić.

Vučić je istakao da bi, ukoliko bi pobedio na ovim izborima, to značilo najdužu vladavinu, posle Nikole Pašića, nekog izabranog političara u Srbiji.

– Ukoliko bi se to dogodilo, bilo bi to prvi put da neko dva puta dobije izbore u prvom krugu. To je rezultat koji bi ušao u istoriju – da dobijete u prvom krugu posle deset godina vlasti. To onda znači da ste ipak nešto uradili i da ljudi to, bez obzira na svu mržnju koju je neko sipao, cene. Ali, važnije od moje lične emocije je to šta će ljudi da dobiju. A dobićemo mnogo novih stadiona, mnogo novih puteva, pruga, brzih vozova, fabrika… – poručio je predsednik.

– Ukoliko budem izabran za predsednika, biću predsednik svih. Neću se odricati Srpske napredne stranke, ali mora ćete stranačkim poslovima da se bavite bez mene – rekao je predsednik.

Upitan koji procenat glasova očekuje na predstojećim izborima, Vučić je rekao da bi bio tužan ako bi to bilo ispod 60 odsto.