IZBORNI PRESEK PO GRADOVIMA: U pojedinim mestima glasalo više od 50 odsto do 16 sati!

Prema poslednjem preseku izlaznosti, na biralište je izašlo 31,56 odsto građana sa pravom glasa. Kada su u pitanju opštine širom zemlje, do 16 sati tek je u pojedinim gradovima izlaznost preko 50 odsto.

Presek u 16 sati pokazuje da je izlaznost u Kraljevu 42,19 odsto.

Od otvaraja biračkih mesta do 16 sati u Užicu je glasalo 2.217 građana sa pravom glasa odnosno 45,29 odsto od ukupnog broja upisanih birača. To je podatak je sa šest glasačkih mesta koja se prate i na osnovu kojih se pravi procena izlaznosti.

U gradskoj opštini Sevojno do 16 je glasalo 49.92 odsto birača, u Kosjeriću glasalo 4.377 birača od upisanih 9.126 , a u Požegi 41,59 odsto glasača.

U Priboju je glasalo 41,75 odsto upisanih birača, a u Prijepolju 41 odsto. Visoka izlaznost je i u Novoj Varoši gde je do 16 sati glasalo 48,3 odsto upisanih birača. U Arilju je glasalo 6.254 birača, odnosno 41,9 odsto. Do sada u Kosjeriću je glasalo 46,6 odsto građana odnosno 4.255. Pravo glasa u Požegi je iskoristilo 43,2 odsto ili 10.023 birača, a u Ivanjici je glasalo 10.433 građana, odnosno 41,8 odsto.

Do sada je glasalo 16.408 Gornjomilanovčana ili 46,6 odsto građana, dok je izlaznost u Ljigu do sada iznosila 46,20 odsto. U Novoj Varoši glasalo je 6.130 birača ili 48,3 odsto, a u Lučanima pravo glasa iskoristilo je 7.445 građana odnosno 48,3 procenta.

U Čačku do 16.00 časova glasalo je 40.086 građana ili 42 odsto dok je u gradskoj opštini Sevojno glasalo je 48 odsto građana sa pravom glasa. Do 16 sati u Prijepolju je izašlo na glasanje 11.125 građana odnosno 34,7 odsto. U Bajinoj Bašti do sada je glasalo 10.400 birača ili 49,1 procenata, a u Priboju do 16 časova pravo glasa iskoristilo 41,75 odsto građana.

U Zrenjaninu izlaznost je 44,48 odsto a u opštini Sečanj nešto preko polovine glasača je izašlo na birališta, tačnije 51,49 odsto.

U Novom Sadu do 16 sati je glasalo 43,55 odsto birača od ukupno 331.602 upisanih u birački spisak, saopštio je zamenik predsednika Gradske izborne komisije Milovan Šijakov.

Prema informacijama iz Opštinske izborne komisije opštine Aranđelovac, koje prenose lokalni mediji, izbori protiču bez problema i neregularnosti, a do 16 časova oko 42 odsto birača upisanih u birački spisak iskoristilo je pravo glasa u ovom gradu, gde se pored predsedničkih i parlamentarnih, održavaju i izbori za lokalnu vlast. Ukoliko se takva izlaznost nastavi do zatvaranja biračkih mesta u 20 časova, procene su da će nešto više od 60 odsto birača izaći na glasanje na teritoriji opštine Aranđelovac.

U Smederevskoj Palanci, gde se takođe održavaju i lokalni izbori, po podacima izbornih štabova stranaka učesnica izbora, do 16 časova glasalo je skoro 47 odsto građana te varoši upisanih u birački spisak.

Prema poslednjim podacima Opštinske izborne komisije u Majdanpeku, do 16 sati glasalo je 44,5 odsto birača.

Na teritoriji grada Bora, na birališta je do 16 sati izašlo 41,95 odsto birača.