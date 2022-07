Dačić: Konstituisanje Skupštine Srbije do kraja meseca

Predsenik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da očekuje da će novi saziv Skupštine Srbije biti konstituisan do kraja jula, a da će zatim relativno brzo biti formirana nova Vlada Srbije, a kada je reč o formiranju nove vladajuće koalicije, kaže da je to odluka najveće stranke - SNS koja diktira i tempo uslove, a da je SPS spreman "da mogu da postoje i druga rešenja".

"Interes je da se u najbržem mogućem roku pristupi formiranju svih novih organa vlasti", rekao je Dačić Tanjugu.

Na primedbu da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio formiranje vlade do kraja jula, Dačić odgovara da je on to rekao pre nego što je došlo do ponavljanja izbora u Velikom Trnovcu.

"Mislim da je praktično nemoguće da se formira vlada do kraja jula. Pošto će nam biti potrebno bar još sedam dana do kraja izbornog procesa. Realno je da idemo na konstituisanje parlamenta do kraja jula", rekao je predsednik Skupštine.

On kaže da je sada na Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) da radi na završetku izbora pošto se Socijalistička partija Srbije (SPS) neće žaliti na rezultate ponovljenih izbora iako smatraju da je ponovo bilo nepravilnosti.

"Sada je potrebno da RIK sačini konačni izveštaj, posle roka od 72 sata gde svako ima pravo da da prigovor. Kada ja dobijem konačni izveštaj od RIK-a onda je moja obaveza da se u roku od 30 dana održi konstitutivna sednica Narodne Skupštine Republike Srbije", rekao je Dačić i dodao da je parlament konstituisan kada su verifikovani mandati dve trećina poslanika.

Od tada, ističe, ide rok od 90 dana za formiranje vlade, a predsednik Vučić tek tada može da počne konsultacije sa poslaničkim grupama i odredi novog mandatara vlade.

Dačić naglašava da od aktera političkih procesa zavisi koliko će ti rokovi biti iskorišćeni, ali dodaje da je siguran da se neće koristiti najduži rokovi za formiranje vlade.

Što se tiče uloge SPS u novoj vladi, Dačić kaže da o tome nije razgovarao sa Vučićem, ali da SPS i Srpska napredna stranka(SNS) imaju korektne odnose, da su njihovi zajednički režltati dobri i da je SPS spreman za nastavak saradnje.

"To će biti odluka najveće stranke - SNS i na njima je da diktiraju tempo i uslove formiranja nove vladajuće koalicije. Međutim, apsolutno smo spremni da mogu da postoje i druga rešenja", kaže lider socijalista.

Na pitanje koju on funkciju očekuje, Dačić odgovara da je to nebitno i da nikada nije imao nikakve zahteve za sebe.

Kako kaže, prihvatao je predloge koji su dolazili od samog Vučića kako bi mogao najbolje da pomogne.

Dačić smatra da cilj nove vlade treba da bude da radi u najboljem interesu Srbije i da ima dovoljno političkog kvaliteta da donese iskorake koji su važne za zemlju u narednom periodu.

"Treba da iskoristimo ovaj period stabilnosti za dalji razvoj Srbije. Vlada treba da da pozitivan impuls razvoju Srbije, a put kojim će Srbija ići je već određen - mi idemo putem evro integracija uz zaštitu naših državnih i nacionalnih interesa", poručuje Dačić.

Komentarišući razvoj situacije na Kosovu, gde je Priština naložila Srbima da uzmu registarske tablice privremenih institucija u Prištini, Dačić kaže da je to još jedan pokazatelj da Kurti ne želi nikakve kompromise i dogovore, već isključivo politiku sile.

"To je veoma kratkovida politika. Kao što je predsednik Vučić rekao, tu nije bitan Aljbin Kurti već oni koji ga tolerišu ili ga motivišu da tako nešto radi, a to su njegovi zapadni mentori. To je veoma pogrešno i ne može dugoročno doneti mir u regionu", smatra predsednik Skupštine Srbije.

On kaže da će Srbije nastaviti sa konstruktivnom politikom i politikom dijaloga, ali da bi bilo potrebno da međunarodna zajednica shvati da bez Srbije nema rešenja kosovskog problema.