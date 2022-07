Pastor: Spremni smo za pregovore o učešću u vlasti!

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor najavio je da će SVM u petak ići na konsultacije sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ističući da je stranka koju vodi odavno spremna za te razgovore i da nije tajna da žele da budu deo vladajuće većine.

U intervjuu za Subotički mađarski radio, u okviru Panon RTV-a, Pastor je podsetio da SVM ima pet poslanika, da će imati svoj poslanički klub i priliku da izraze svoje stavove i mišljenje.

Naveo je da je velika novina da je 11 stranaka ušlo u parlament što se dugo nije desilo i da je u odnosu na to veliki uspeh SVM-a, jer je, kaže, mnogo stranaka koje su decenijama prisutne u političkom životu Srbije, a nisu uspele da izađu na izbore niti da preskoče prag od tri odsto.

"Sa takvim stanovištem očekujemo petak i ukoliko bude razgovora i o formiranju vlade mogu da ponovim naš raniji stav da želimo da budemo deo izvršne vlasti na nivou državnih sekretara", rekao je Pastor, navodi se u saopštenju.

On je dodao da je pripremljen koalicioni dogovor koji bi želeo da preda predsedniku Republike i kao predsedniku SNS, a u kojem su, navodi, sadržani politički ciljevi koji određuju političko polje delovanja i omogućavaju političko delovanje Saveza vojvođanskih Mađara.

Pastor je, između ostalog, govorio i o migrantskoj krizi:

"Jasno je nama da se ovo dešava zbog toga što je u Briselu, u Nemačkoj većina pre 10 godina odlučila da nama donese nevolju i od te nevolje ne možemo da se oslobodimo, jer se fizički nalazimo na ruti kuda se odvija migracija", rekao je Pastor.

Naveo je da je situacija takva da su najveći stradalnici građani Srbije, a najveći problem što se poslednjih nedelja i meseci primećuje sve veća agresivnost migranata što je, kaže, znak da će se njihov broj samo povećavati.

"Mislim da je ovo neodrživa situacija koja treba od gore da se rešava. To rešavanje treba da dovede do toga da ovi ljudi ne mogu da uđu u državu, jer ako uđu u državu, negde moraju i da izađu. To ni u kom slučaju nije dobro i mi ćemo govoriti o tome sve dok se ova situacija ne promeni", rekao je Pastor.

Smatra da je nama u interesu da ograda na srpsko-mađarskoj granici bude što nepropusnija, jer će to odvratiti migrante, kao i da država treba da stane na put taksistima koji ih prevoze.

Kada je reč o inflaciji i poskupljenjima, kao posledica rata u Ukrajini, Pastor je rekao da zapadna Evropa nastoji da ovu konfliktnu situaciju rešava sankcijama i embargom, a to donosi nove probleme u snabdevanju.

Ni mi u Srbiji, kaže, ne možemo biti izvan sveta, ali je sigurno da nećemo imati problema sa snabdevanjem.

"Imaćemo i gasa, i struje, i uglja, a biće i namirnica. Ono što je sigurno, ne po cenama koje su bile najniže u Evropi i koje su neodržive pod ratom generisanom inflacijom. Predlozi Fiskalnog saveta za poskupljenje vođeni su stručnim razlozima, a političari kada donose odluke, imaće u vidu i platežnu moć stanovništva. Siguran sam da će oni ograničiti nivo rasta cena i da će razlika u ceni biti namirena iz budžetskih izvora", rekao je Pastor.