VESIĆ U SRPSKOM MILETIĆU U POSETI MESNOM ODBORU SNS: Važno je da svako mesto u Srbiji bude dobro saobraćajno povezano

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić je u poseti mesnom odboru Srpske napredne stranke u Srpskom Miletiću.

U poseti sam mesnom odboru Srpske napredne stranke u Srpskom Miletiću. Razgovaram sa našim aktivistima koji vredno rade i promovišu politiku koju nudi lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" - napisao je Vesić na Fejzbuku.

- Ljudi, hvala što ste me sačekali, i meni je zadovoljstvo što možemo da pričamo. Ovde smo dosta uradili, i zadovoljstvo mi je da govorim o napretku. Mi smo kao ministarstvo u Odžacima uradili 4,62 kilometra, i kada se sve sabere to je oko 28 kilometara lokalnih saobraćajnica. To je više od pet miliona evra. Odavno nije država toliko uložila u Odžake, što znači da kao država imamo para. Jer ulažemo u regionalne puteve - rekao je Vesić.

Kako je rekao, važno je da svako mesto u Srbiji bude dobro saobraćajno povezano.

- Moramo imati dobre i komforne puteve - dodao je.

Ulaganje u puteve znači ulaganje u budućnost, kaže Vesić, što znači da će tako doći i dobre investicije, više radnih mesta, veće plate i bolji životni standard.

