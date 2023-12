VUČIĆ O JOKIĆU: On samo hoće da vidi da Srbija napreduje, čovek je sam zaradio svoje milione

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je večeras napade na pojedine javne ličnosti koje su podržale listu "Aleksandar Vučić-Srbija ne sme da stane", među kojima je i poznati košarkaš Nikola Jokić.

"Tim ljudima beskrajno hvala. Šta možete da kažete za te ljude osim najlepše moguće stvari. A zašto to radite? Zato što nemate demokratski kapacitet da prihvatite da neko drugi misli drugačije - rekao je on i dodao:

- Da li Jokiću je nešto potrebno, našem najboljem košarkašu svih vremena? Čovek je sam zaradio svoje milione, on samo hoće da vidi da Srbija napreduje. On i njegova braća i porodica koji se drže zajedno. To su ljudi koji svesno rade nešto dobro za svoju zemlju. Zar ćete da kažete da je Bjelogrlić pametniji i obrazovaniji od Kanjuha? To je kao da poredite fudbalsko umeće Vučića i Mesija. Ko ih stavlja na stub srama? G17 Aleksić, Tepić?.

Podsetimo, više od 2.000 ljudi potpisalo je podršku listi "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" na predstojećim izborima. Na spisku istaknuti akademici, lekari, profesori, sportisti, glumci.

