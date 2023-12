Miša Vacić: Imam rešenje za saobraćajne gužve u Beogradu

Kandidat za gradonačelnika Beograda i nosilac liste "Da se vojska na Kosovo vrati" Miša Vacić kaže da ima rešenje za probleme saoraćajnih gužvi i nedostatka parkinga u Beogradu.



“Prvi korak bi bio kolektivni ugovor kojim bi obavezao sve radnike gradske uprave da moraju na posao da dolaze gradskim prevozom. Pregovatao bi i sa republičkim vlastima da to isto važi i za njihove zaposlene. To će automatski bitno smanjiti broj automobila na ulicama Beograda u špicevima kada ljudi idu na posao”, rekao je Vacić i dodao da to mora biti praćeno povećanjem broja vozila u gradskom saobraćaju.

Takođe, Vacić kaže da bi ukinio rezervisane parkinge za državne institucije i kompanije čime bi oslobodio dodatna parking mesta za građane.

“Nema potrebe da građani budu diskriminisani u odnosu na gradske i državne činovnike “, kaže Vacić.

Lista "Da se vojska na Kosovo vrati" nalazi se pod brojem 8. na glasačkom listiću za Grad Beograd.

