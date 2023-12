TOMIĆ: ALEKSIĆ JE SUDSKI OVERENI LAŽOV I ČUVENI PONAVLJAČ

Zoran Tomić, član Predsedništva Srpske napredne stranke kaže da je sudski overeni lažov Miki Aleksić još jednom se dokazao gazda Đilasu da je prevazišao njegovu miljenicu Mariniku Kokoda u laganju. Želeli su sudstvo da privatizuju i da oni budu sve i svja u Srbiji i vidimo da od te ideje nisu odustali. Nastavljaju da recikliraju laži, da spinuju i lažu i to sve sa željom da nas posvađaju i zavade sa drugima. Danas je na red došao Azerbejdžan, a sutra doći će i druge nama prijateljske zemlje koje nam pomažu u borbi za očuvanje naše Srbije i njeno jačanje.

Miki Aleksić, čuveni ponavljač, dokazao se još kao predsednik opštine Trstenik da ima talenta da izmišlja, krade i laže. Kad na to dodate mentorstvo mašinskog mozga i iskustvo od 619 miliona evra dobijete naučnu fantastiku koju vam predstavi na konferenciji. Još kaže da je pismo predato u januaru ali niko ne reaguje. Kad pogledamo da se njima život sveo na marketing po društvenim mrežama, nema sumnje da bi sve to eksploatisao još tad, a ne da čeka sad trenutak da to pusti u etar.

Ne vidimo razloga zašto mu je problem poziv predsednika Vučića da se svi navodi ispitaju od nadležnih organa, mada poučen iskustvom da je zbog klevete već postao sudski overeni lažov, verovatno ne želi još jednu potvrdu onoga što jeste. Mi smo se borili da sudstvo bude nezavisno i zato neka ispitaju sve navode i zakon da se sprovodi, jer nećemo dozvoliti da tajkuni manipulišu građanima i da nam Srbiju ponovo zarobe. Zato smo u ovoj borbi još odlučniji da sa građanima pokažemo da Srbija ne sme da stane, da će Srbija nastaviti da se gradi i razvija i da nećemo dozvoliti da laži pobede istinu i prijateljstva naše zemlje sa drugima unište. Tajkunizaciji Srbije stali smo na kraj sa narodom 2012. godine i sa narodom taj proces nećemo dozvoliti da se ponovi.

