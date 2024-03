TAKMIČENJE "DVA FRONTA" NA PREDSTOJEĆIM IZBORIMA! Dačić poručio: Logična ideja da na beogradskim izborima idemo sa SNS!

Dačić je istakao da smatra da su izbori jedini način za rešavanje svih dilema u društvu, odnosno dilema u smislu ko ima veću podršku kod građana!

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je danas da je očigledno da će se na predstojećim beogradskim izborima takmičiti "dva fronta" i da je logično da postoje ideje i razgovori da njegova stranka nastupi na tim izborima zajedno sa Srpskom naprednom strankom(SNS).

Dačić je rekao da je i on sam iznosio takve ideje za prošle i pretprošle izbore.

"U uslovima kada se odlučuje o nečemu što je od istorijskog značaja za Srbiju i za Beograd, kada se odlučuje o tome ne samo kako će se Beograd razvijati u narednom periodu, nego da možete da dođete u opasnost da se neki projekti zaustave ili da dođe do velike političke nestabilnosti, pa da onda dođe do paralize rada gradskih organa vlasti, onda vidite da su to značajni državni razlozi koji predstavljaju dobru osnovu za okupljanje na tom planu", poručio je Dačić.

On je kao karikaturalne odbacio zahteve opozicije da se izbori ne održe u vreme praznika.

Podsetio je da je opozicija prvo tražila vanredne republičke i beogradske izbore, a kada ih je dobila, kako je rekao, pronalaze razloge zašto im odgovara ili ne odgovara neki datum.

"Svaki datum koji je u okviru zakonskog i ustavnog roka je potpuno legalan i legitiman. Šta sada to znači da je važnije da neko ide na more ili na planinu od nekih državnih i nacionalnih razloga kao što su izbori", rekao je Dačić.

Dodao je da se iza takvih zahteva ne krije ozbiljna politika i da, ako bi izbori bili 2. juna, da bi to odložilo konstituisanje parlamenta i izbor vlade.

Sem toga, smatra Dačić, to ništa neće promeniti u rezultatima izbora.

"Oni će na tim izborima da izgube. Ali u pitanju je već unapred traženje nekog alibija za lošije izborne rezultate. Sva istraživanja javnog mnjenja govore da su oni izgubili značajnu podršku u ovih nekoliko meseci, čak i onu koju su imali. Ali oni tvrde da je to manipulacija vlasti", navodi Dačić.

Dodao je da treba da se što pre izabere predsednik Skupštine Srbije koji će raspisati nove izbore i da oni treba da se održe što pre.

"Upravo zato da ne bismo imali još nekoliko meseci paralize rada beogradske skupštine, odnosno da ne postoje skupštinski organi i izvršni organi vlasti u Beogradu. Zato mislim da je interes svih da se ide na izbore što pre", konstatovao je Dačić.

Dodao je da se volja naroda sigurno neće promeniti od 28. aprila do, na primer, 20. maja, već da opozicija traži alibi za novi izborni neuspeh i da nije naučila lekcije iz decembarskih izbora.

"Opozicija je u Beograd polagala najveće nade da će pobediti na izborima. Pokazalo se da to nisu uspeli. Tražili su radije izgovore i izveštaj ODIHR je pokazao da tu nema osnova za to da neko može da donese neku ocenu da je bilo krađe na izborima", zaključio je Dačić.

