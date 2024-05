Lukić: Rok za predaju izbornih lista za beogradske izbore 12. maj u ponoć

Predsednik Gradske izborne komisije (GIK) Zoran Lukić rekao je da rok za predaju izbornih lista za beogradske izbore koji se održavaju 2. juna ističe u nedelju u ponoć, a da će birački spisak biti zaključen 15 dana pre održavanja izbora.

Lukić je za Tanjug rekao da po zakonu i rokovniku koji je usvojila Gradska izborna komisija i gradske opštine rok za predaju lista ističe 12. maja u ponoć i da očekuje da do isteka roka bude predato još lista.

"Očekujemo da će biti malo više lista predatih i u gradu i na opštinama. Gradske izborne komisije i opštinske izborne komisije su spremne da ih prime, da ih obrade i ukoliko ispunjavaju uslove da ih proglase", rekao je Lukić.

On je podsetio da je do sada za Skupštinu grada Beograda predato osam izbornih lista, od toga je proglašeno sedam i izrazio očekivanje da će taj broj do isteka roka biti još veći.

Na pitanje kada će biti zaključen birački spisak, Lukić je rekao da se prema zakonu koji je na snazi on zaključuje 15 dana pred izbore, kada se utvrđuje ukupan broj birača na teritoriji grada Beograda koji imaju biračko pravo i koji glasaju na beogradskim izborima.

On je pojasnio i da se tri dana pre održavanja izbora utvrđuje konačan broj birača, odnosno tzv. spisak naknadnih promena, za osobe koje se prijave resornom Ministarstvu nakon zaključenja biračkog spiska.

"Nakon zaključenja biračkog spiska, pa tri dana do izbora mogu da se upišu birači u spisak, a mogu i da budu izbrisani iz biračkog spiska", rekao je Lukić.

Na pitanje kako se birački odbori pripremaju za izbore, Lukić je naveo da od nedelje počinje faza kandidovanja, odnosno predlaganja članova biračkih odbora, kako u stalnom tako i u proširenom sastavu.

"Ovlašćena lica, po nekom tzv. numeričkom prikazu, daju predloge za stalni sastav biračkih odbora, to su predsednici odborničkih grupa u Skupštini grada Beograda, a u prošireni sastav predloge daju ovlašćeni predlagači izbornih lista, koji su podneti u Skupštini grada Beograda", naveo je on.

Na pitanje šta je sve primenjeno od preporuka ODIHR-a, Lukić ističe da je urađeno mnogo kada je reč o određivanju biračkih mesta, u smislu da se vodi računa da nema biračkih mesta u Beogradu koji imaju više od 1.800 upisanih birača.

"Zakonski maksimum je 2.500 birača, međutim, opštinske uprave su obavile veliki posao i uspeli su da podele biračka mesta, odnosno da bolje prepakuju postojeća biračka mesta, tako da nema biračkih mesta sa preko 1.800 upisanih birača", rekao je on.

Kada je reč o drugoj preporuci ODIHR-a koja je prihvaćena i koja se u saradnji sa republičkom izbornom komisijom (RIK) sprovodi, Lukić navodi da je reč o sveobuhvatnoj obuci članova biračkih odbora.

"RIK je održavao obuku budućih članova biračkih odbora, odnosno organa za sproviđenje izbora i mislim da to i dalje traje i da će to do kraja izbora biti sporvedeno u potpunosti", rekao je Lukić.

Govoreći o novinama u radu GIK-a, Lukić je podsetio da je otvoren Jutjub kanal u cilju veće transparentnosti, pa će građani moći da isprate sve aktivnosti.

"Građani će moći da pogledaju svaku našu aktivnost. Predaju lista, sednice, štampanje izbornog materijala, primopredaju između biračlih odbora i koordinatora GIK-a. Mi to snimamo i odmah objavljujemo na našem Jutjub kanalu", naveo je on.

Gradska izborna komisija proglasila je do večeras izborne liste Aleksandar Vučić - Beograd sutra, Ruska stranka - Srbi i Rusi braća zauvek, Grupa građana: "Ćale, ovo je za tebe - Petar Đurić", grupa građana "Za zeleni Beograd - Kad ne, ako ne sad - Dr Dejan Žujović, i izborna lista 1 od 5 miliona - Beogradski front - Ritam grada - Dušan Teodosijević.

Proglašene su i liste "Biramo Beograd" - Dobrica Veselinović - Miloš Pavlović i "Mi, snaga naroda", profesora doktora Branimira Nestorovića.

Ranije danas predata je i lista "Narodna lista - ključ za pobedu - Narodna stranka Vladimir Gajić - Nova Srbija Velimir Ilić - Pokret živim za Srbiju dr Jovana Stojković".

Prema dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koje je danas usvojila Skupština Srbije, birači koji su promenili prebivalište posle 3. jula 2023. godine neće moći da glasaju na novoj adresi na predstojećim lokalnim i beogradskim izborima.

Kako je utvrđeno Rokovnikom za sprovođenje izbornih radnji, 17. maj je rok kada treba da se utvrdi i objavi zbirna izborna lista, a tada treba da se zaključi i birački spisak.

Za glasanje na beogradskim izborima određeno je 1.265 biračkih mesta.

Izbori za Skupštinu grada Beograda raspisani su za 2. jun, a tada će se održati i izbori za 17 gradskih opština.

Istog dana izbori će biti održani u 66 jedinica lokalne samouprave, među kojima je i 14 gradova u Srbiji.