VUČEVIĆ: Potrebna nam je pobeda i u Nišu kao početak svega što Srbija treba da bude

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i premijer Srbije Miloš Vučević naglasio je danas da je 2. juna u Nišu potrebna pobeda liste okupljene oko SNS, kao početak svega onoga što Srbija treba da bude sutra - još bolja.

Potrebna nam je pobeda, da nam gradovi budu uređeniji, a država pre svega sigurnija i snažnija, rekao je Vučević na mitingu izborne liste "Aleksandar Vučić - Niš sutra" u Sportskoj hali "Čair" i podsetio da je ključna poruka njihove kampanje reč - sutra.

"Naša kampanja, pored nosioca i lidera oko koga smo se politički okupili, Aleksandra Vučića, ima upravo tu odrednicu, odnosno tu poruku - Srbija sutra, u Nišu sutra...", podsetio je Vučević i naglasio da je upravo to sutra - budućnost.

"Da bi to sutra dosanjali i da bi to sutra bilo onako kako treba i kakvo zaslužujemo, potrebna nam je pobeda 2. juna. Ali ne pobeda radi pobede, ne broj mandata radi neke matematike i ne procenti glasova radi statistike", kazao je on.

"Zato je pobeda 2. juna tek početak one priče koja nas čeka naredne četiri godine", kazao je Vučević i podsetio da se 3. juna vreme neće moći vratiti.

Vučević je podsetio da do izbora ima tri dana, da do tada nema spavanja ni odmora i naglasio da će nam naredne četiri godine biti onako kako budemo glasali.

"Da ne bi kukali i propustili šansu, kada bi nas pitali za koga da glasamo u Nišu, najbolji je citat Dimitrija Pantića iz 'Tesne kože' - 'Kec u Nišu'", rekao je Vučević i naglasio: zato "broj jedan lista, kec u Nišu."