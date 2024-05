Brnabić: Vratili smo Niš na mapu napredne elektronske industrije

Predsednica Skupštine Srbije i potpredsednica Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić izjavila je danas da je aktuelna vlast u poslednjih 10 godina u potpunosti preporodila Grad Niš i ponovo ga postavila na mapu napredne elektronske industrije.

Na mitingu izborne liste „Aleksandar Vučić - Niš sutra“, Brnabić je rekla da, dok je aktuelna vlast menjala na bolje Niš u poslednjih 10 godina, da joj je opozicija u Nišu često spočitavala da sprovodi volju iz Beograda, da ne sluša želje i potrebe Nišlija i da taj grad zaostaje.

"A ja ću vam reći da, kada sam bila ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu u vladi koju je tada vodio Aleksandar Vučić, nas je tada Aleksandar Vučić kao premijer doveo u Niš da ovde budemo sedam dana i ne mi da pričamo, nego mi da slušamo. Mi da slušamo Nišlije, mi da čujemo šta Nišlije kažu, kakva njihova budućnost treba da izgleda, šta je to što mi treba da uradimo za Niš", podsetila je potpredsednica SNS.

Dodala je da je njena velika želja bila da, verujući u mlade i talentovane ljude, da Niš vrati na mapu savremenih tehnologija, jer je tamo bio centar napredne elektronske industrije.

"I otišla sam sa Aleksandrom Vučićem na elektronski fakultet u Nišu. Sedeli smo, slušali i zapisivali šta su nam Nišlije govorile da treba da se uradi. I rekli su da Niš treba da se razvija u tri faze: da se napravi start-up centar za mlade naučnike, inovatore i preduzetnike na Elektronskom fakultetu. Da se napravi još jedna zgrada na fakultetu, laboratorijska lamela koja je predviđena projektom još iz 1975. I da se napravi naučno-tehnološki park Niš", navela je Brnabić.

Kako je rekla, Vučić i ona su shvatili tu viziju i osam godina od tog sastanka, sve to je izgrađeno.

Mi smo sve to izgradili. I start-up centar, i laboratorijsku lamelu koju je Niš dobio nakon 45 godina od kada je prvi put planirana. I naučno-tehnološki park koji je daleko najlepši i svakako jedan od najboljih u ovom delu Evrope. I mi to nismo gradili zbog zgrada, nego zbog ljudi, zato što smo mi verovali u Niš i mi smo verovali u Nišlije", poručila je Brnabić.

Dodala je da su otišli i korak dalje i da je već postavljen kamen temeljac za još jedan naučno-tehnološki park.

"I imamo plan za tek centar Niš do 2030. godine. Niš je danas onaj koji predvodi tehnološku revoluciju u Republici Srbiji i Nišlije. Zato što smo mi svi verovali u Niš i u Nišlije. Ne zato što smo mi rekli šta treba, nego zato što ste vi rekli šta treba, a mi zajedno sa vama to uradili", istakla je potpredsednica SNS.

Ona je rekla da opoziciju treba da bude sramota zbog toga kako su pričali o vlasti.

"Setite se da su to oni ljudi koji su nakon decembarskih izbora prošle godine trčali, nije ih bilo ni sramota ni mrsko da trče od Brisela do Berlina do Strazbura da se žale na svoju zemlju, da cinkare svoju zemlju, da traže sankcije za svoju zemlju, da traže kaznu za svoju zemlju. To su ljudi koji su se borili za rezoluciju u Evropskom parlamentu koja je bila direktno suprotna interesima Srbije. Za rezoluciju kojom su tražili ukidanje suvereniteta naše zemlje", rekla je Brnabić.

Kako je rekla, na to će da odgovore 2. juna.

"Na to ćemo da odgovorimo, da kažemo da će Srbija nastaviti da pobeđuje. Da će Niš nastaviti da pobeđuje. Da ćemo da nastavimo da radimo, da ćemo nastaviti da verujemo u naše ljude. Da želimo sami da odlučujemo, a ne da Brisel i Berlin odlučuju za nas. Da ćemo ostati nepokorena zemlja slobode, kako je rekao Aleksandar Vučić u Ujedinjenim nacijama", rekla je Brnabić.

Ona je naglasila da je bila na mnogo SNS mitinga, ali da nikada nije doživela takvu atmosferu.

"Ovde će ići lako. Dajte sve od sebe u nedelju. Sve od sebe da i pobedimo nikad ubedljivije", poručila im je Brnabić.