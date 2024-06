Momirović: SNS pokazala da može uspešno da vodi i gradove i državu

Ministar unutrašnje i spoljne trgovine i član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Tomislav Momirović izjavio je danas da je SNS u prethodnim godinama pokazala da može uspešno da vodi gradove i državu.

"Mnogo toga smo uradili. Beograd je potpuno drugačiji grad u odnosu na dan kada smo ga mi preuzeli pre 10 godina i uveren sam u našu ubedljivu pobedu u Beogradu", rekao je Momirović posle glasanja na biračkom mestu broj 24. u Zavodu za transfuziju krvi Srbije. On je izrazio uverenje da će lista "Aleksandar Vučić-Beograd sutra" pobediti na izborima i za skupštinu grada i za gradske opštine. "Očekujem pobedu i na izborima i u drugim lokalnim samoupravama, pre svega u velikim gradovima kao što su Novi Sad i Niš. To je još jedna prilika za nas da služimo narodu i da uradimo još mnogo dobrog za građane Srbije", rekao je on.

