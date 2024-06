Stanković: Manojlovićev poziv opoziciji je politički marketing

Analitičar Dejan Vuk Stanković ocenio je danas da je teško zamislivo da će opozicione stranke vratiti mandate i nazvao političkim marketingom poziv nosioca liste "I ja sam Beograd - Kreni promeni" Save Manojlovića da opozicija u Nišu, Beogradu i opštini Novi Beograd napuste lokalne parlamente, kao i republičku skupštinu, zbog, kako tvrdi, prekrajanja izborne volje građana.

Stanković je u izjavi za Tanjug rekao da nije realno da opozicione stranke "stanu u red" i i pokažu lojalnost Manojloviću i da dođe do tako radikalnog odgovora na situaciju koja je otvorena.

"Savo Manojlović je na dva nivoa neutralizovan - ćutanjem opozicije koje je razumljivo jer Manojlović jeste hteo da iskorači i da se pojavi kao lider celokupne opozicije u Srbiji, a s druge strane (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić je kao političar sa najvećim autoritetom rekao da se prebrojava ponovo gde je sporno se prebrajava ponovo, ako treba da se ponove izbori, ponoviće se. Mi smo takvu situaciju imali sa Beogradom, nije bio dovoljan legitimitet većine koja je napravljena i išlo se na nove izbore", naveo je analitičar.

Stanković smatra da naprednjaci nemaju razloga da na bilo koji način svojim ignorisanjem kreditiraju snagu Manojlovićevog zahteva da se svi sada direktno suprotstave vlasti na jedan radikalan način, već da naprednjaci imaju vetar u leđa posle ove pobede i mogu dosta komforno da se osećaju.

"Vučić je u jednom trenutku juče rekao 'ako hoćete izbore u Nišu, nije nikakav problem samo znajte biće repriza Beograda, proći ćete lošije nego što se prošli sada' ", napomenuo je analitičar.

Komentarišući odgovor koji je Manojloviću stigao od nosioca liste "GG Dr Dragan Milić" Dragana Milića koji je rekao da građanska neposlušnost koju predlaže Manojlović ne vodi nikuda i da nije za to da se dižu tenzije, Stanković je rekao da je teško verovati da će Milić, koji je osvojio značajan broj glasova u Nišu, sada stati u red onih koji će da pokazuju lojalnost Manojloviću jer on nema nikakvog razloga to da radi.

"On ima otvorenu situaciju, ima mogućnost da pravi koalicije, da ide na neko novo brojanje tamo gde je sporno. On je u komfornoj poziciji, on je grupa građana koja nema poslanike u parlamentu da ruši izborni proces u kom se pojavio kao politička ličnost od koje dosta toga zavisi u Nišu. Polako se postavlja i na neku širu scenu u Srbiji", ocenio je on.

Stanković smatra da je ovaj Manojlovićev potez u stvari trebalo da mu otvori prostor za liderstvo u opoziciji, istakavši da to što su svi odbili da stanu uz Manojlovića dosta govori, bez obzira što je on dobio određeni broj glasova i objedinio opozicione glasače.

Dodaje da Manojlović za svoje liderstvo mora da se izbori, ocenivši da put radikalne konfrontacije koji je on izabrao nije dobar.

"Manojlović nema rizik da izgubi poslaničke mandate u republičkoj skupštini jer ih nema. Ti poslanički mandati vas stavljaju u žižu javnosti, uključuju vas u rad najznačajnije političke institucije, mandati koje biste vratili vam garantuju i budžetsko finansiranje, relevantnost za medije. Kada izađete iz parlamenta kada nastupate za konferencijama za štampu, ne predstavljate značajan politički subjekt", objasnio je analitičar.

Kako je naveo, svi koji su bili u koaliciji "Srbija protiv nasilja", mimo Manojlovića, su već testirali raspoloženje građana koje nije za radikalne pobune i velike konfrontacije, već da se nezadovoljstvo mora politički artikulisati kroz institucije.

Stanković kaže da on lično nigde nije video da postoji problem i neregularnost sa stranačkim kol centrima, osim u glavama nekih ljudi koji se predstavljaju kao opozicija u Srbiji, istakavši da je u SAD i drugim razvijenim demokratskim društvima praksa da vode računa o svojim biračima ili kroz komunikaciju preko telefonskih centara ili kroz deljenje propagandnog materijala na štandovima.

"Tu je napravljena jedna dimna zavesa koja služi kao alibi opoziciji za svoju neorganizovanost, samim tim i loš politički rezultat. Napadi na kol centre su deo tog alibija kao što postoje napadi na medije, direktore javnih preduzeća ili neke druge instance u sistemu. Opozicija u Srbiji se više bavi alibi pričama nego što se bavi približavanjem građanima i zbog toga su nastali mitovi o nekoj moći kol centara", ocenio je on.

Stanković smatra da stranke koje imaju svoje kol centre ne bi imali te kol centre da građani svojevoljno nisu ostavili svoje brojeve telefona aktivistima tih stranaka, zbog čega ne vidi ništa sporno da svaka stranka organizuje kol centar, da se bori za svoje birače i da od njih traži lojanost onda kada je to najvažnije.

Stanković smatra da stranke koje su bojkotovale ove izbore nemaju neku veliku budućnost.

Kada je reč o Nišu, Stanković je rekao da je tu otvorena situacija i ocenio da je realističan poziv predsednika Vučića koji je uputio predstavnicima liste "Aleksandar Vučić – Srbija sutra" u Nišu da ne žure, da prebroje glasove sto puta, razgovaraju sa ljudima i drugim politički akterima.

Istakao je da je Srpska napredna stranka (SNS) još pre izbora redefinisala kadrovska rešenja u Nišu, da su ostvarili bolji rezultat nego što je bio rejting te partije na početku izbornog ciklusa, zbog čega smatra da novi ljudi u SNS-u u Nišu imaju određeni kredibilitet da razgovaraju sa grupom građana koju predvodi dr Milić.

"Matematički oni su do većine već došli, međutim Vučić je visoko postavio tu lestvicu legitimiteta i nije isključeno da se posla toga razgovara i sa Milićem, da se prebroje glasovi, da se naprave političke koncesije u cilju političke stabilnosti i da ako ne bude dogovora u pravcu političke stabilnosti u Nišu, da se ide na nove izbore", izjavio je analitičar.

Dodaje da Vučić nije u poziciji da mora da formira u Nišu vlast radi vlasti, da je rizik za njega minimalan i da može dosta komforno da se oseća posle ovih izbora jer on nije pobedio samo tamo gde su dominantne nacionalne manjine.

Stanković smatra da će Beograd vrlo brzo dobiti svoju upravu zato što je jako dugo bio u stanju bez uprave koja je mogla da funkcioniše u punom zakonskom kapacitetu, napomenuvši da je Beograd veliki grad i ujedno i administrativni i upravni sistem zbog čega mora da funkcioniše u potpunosti da bi mogao da rešava nagomilane probleme građana.

Listi "Beograd sutra" se isplatio "politički rizik ponovnih izbora, želeli su pun legitimitet koji sada imaju i mislim da nema razloga da se odugovlači sa formiranjem gradske vlasti posebno što je SNS dominantan, ima veliko poverenje građana Beograda ali i velika očekivanja u pogledu rešavanja njihovih svakodnevnih problema tako da svako očekivanje bi negde napravilo i političku štetu listi koja je tako ubedljivo pobedila", poručio je Stanković.