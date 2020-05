Jeremić za Pink o ponašanju dela opozicije: Očigledno je da ih neko spolja finansira da imaju te morbidne performanse!

Predrag Jeremić, novinar i urednik portala "Embargo" rekao je za Pink da nije prvi put da lideri dela opozicije sačekuju i napadaju njihove političke protivnike.

- Strašno je ovo što se ovo dešava u 21. veku. To nije ništa novo, stvar je vrlo jednostavna, te sačekkuše su mnogo ranije počele u Begradu - rekao je Jeremić.

On se osvrnuo na to da su Dragan Đilas i njegove pristlaiče je već sačekivali zamenika gradonačelnika Bepograda, Gorana Vesića, ispred zgrade u kojoj on živi.

- Oni moraju da prave te morbidne performanse. Očigledno ih neko spolja finansira da prave to. Koriste neke metode za koje sam mislio da su davno izumrle - naveo je Jeremić.

Kako navodi, lideri i deo opozicije, u nedostatku argumenata koriste nasilno ponašanje da ostvare svoj cilj.

- Oni stalno imaju ideju da preslikaju devedesete, ali njiih je vreme pregazilo, oni ne shvataju da su otišli na đubrište istorije. Srbija više nije u izolaciji, svet nije protiv Srbije, Srbija ima legitimno rukovodstvo koje podržava ceo svet - kaže Jeremić.

Zlatko Lutovac, doktor ekonomskih nauka osudio je nasilje Boška Obradovića rekavši da u 21. veku nije junaštvo fizičko napadanje čoveka i cepanje njegovog sakoa

- Razumem reakciju države i to da je možda ludo njega uhapsiti, iako je i zaslužio, ali za sve postoji crvena linija, jer svi pred zakonom mormaoa biti isti - kaže Lutovac.

Kako je on ukazao, Boško Obradović se ovako ponaša jer nema podršku u narodu.

- On nema podršku u narodu i koristi incidente da privuče pažnju. Međutim, oni verovatno i neće izlaziti na izbore, tako da mislim da rekacija narod ai svega će biti na izborina. I narod će jasno na izborima staviti do znanja da nasilje u Srbiji nije nikada bila alternativa - naveo je Lutovac.