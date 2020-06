NA TV PINK PREDSTAVLJENE IZBORNE LISTE U SPECIJALNOJ EMISIJI! Jovanović: Nama je potreban jedan politički dogovor unutar zemlje

Čedomir Jovanović ispred izborne liste "Čedomir Jovanović - Koalicija za mir" kaže da je toliko u srpskoj politici da ne mora o svom programu mnogo da govori.

Jovanović je rekao da je ova izborna kampanja čudna ne toliko zbog političara već zbog atmosfere u kojoj se odvija.

- Ta osobina govori i o meni i o drugim učesnicima izbora, ali i o celom društvu. O zajednici koja je suočena sa čitavim nizom političkih izazova koji su nas stigli i koji više ne mogu da čekaju na svoj odgovor. Sve što je pred nama je na neki način definisao život - izjavio je Jovanović za TV Pink.

Jovanović kaže da sve to staje u konstataciju da su ovo izbori bez izbora.

- To znači da ovog puta moramo da razmislimo kao društvo, da ne ponovimo grešku koju ponavljamo već generacijama. Vučić jeste napravio puteve, to je tačno, možda bi napravio i neko drugi, ali on je to uradio, napravio je prugu. Stabilizovali smo javne finansije, zemlja se mrdnula iz gliba u kojem se dugo nalazila, ali to nije dovoljno za ono što čeka na nas - naveo je Jovanović i dodao:

Nama je potreban jedan politički dogovor unutar zemlje.

Jovanović kaže da je prva obaveza političara da svojoj deci osiguraju mirnu i sigurnu budućnost.

- Čitavom društvu je ta prokleta prošlost stala za vrat i zbog toga brinem kad razmišljam o danima posle izbora - naveo je Jovanović.

Prema njegovim rečima, Srbiji je potreban mir sa nama samima i svima oko nas.