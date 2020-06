Jovanov za "Pravac": Ova pobeda je sa jedne strane ogromno poverenje, ali i ogromna odgovornost, Šapić: zatovoljan sam jer smo uspeli za nekoliko meseci da dopremo i do određenih ljudi u Srbiji

Potpredsednik SNS i šef poslaničke grupe u parlamentu Vojvodine Milenko Jovanov rekao je da je iznenađenje što je na parlamentarnim izborima SNS osvojila više od dva miliona glasova u tom smislu da je taj broj nešto što nije zabeležno u našoj političkoj praksi.

-To je sa jedne strane ogromno poverenje, a sa druge ogromna odgovornost za SNS - istakao je Jovanov u emisiji "Pravac" na Pink3.

On je napomenuo da su građani Srbije sve svoje nade položili u Aleksandra Vučića i SNS i to je jedan sjajan osećaj, ali i obavezuje.

-Zato razumem i predsednikovu rečenicu da je ovo je ovo teg od 1000 kilograma koji je na njegovim leđima i d aće biti teško. Siguran sam da će on da sebori kako bi opravdao poverenje građana - istakao je Jovanov.

-Mnogi su u nekoj prethodnoj praksi dobijali poverenje ali su ga brzo prokockali - primetio je on.

Ističe i da je SNS posle perioda od 2012. godine dobila 200.000 glasova više nego 2016. godine.

-Ljudi vide u Vučiču koji je sposoban da u Srbiji uvede red i počisti taj otpad koji je ostao posle mnogih nepodobnih pokušaja da se uradi sve i svašta ali pre svega da se napune sopstveni džepovi - smatra Jovanov.

Lider SPAS-a Aleksandar Šapić kaže da stranka koju on vodi nije imala prilike da deluje u Srbiji sem u kampanji.

-Izlaznost u Beogradu bila je poprilično niska u odnosu na izlaznost u Srbiji i to je napravilo ozbiljan problem strankama čiji je rezervoar suštinski najveći u Beogradu - rekao je Šapić, dodajući da je to ipak razlog više za njegovo zadovoljstvo jer se ispostavilo da su ipak uspeli za nekoliko meseci da dopru i do određenih ljudi u Srbiji, podsetivši da su u Nišu i Kraljevu bili blizu 5 odsto.

-Zadovoljan sam sa tog aspekta i sa toga da se dogodio "politički cunami", koji je napravila SNS. Svaki put mislimo da ne može više i ona napravi još više. To je činjenica - ocenio je lider SPAS-a.

Činjenica je, kako kaže, koja je ne može da se ospori, a to je da je SNS izrastao u najveću političku organizaciju od komunističke partije Jugoslavije, čak u bolje organizovanu organizaciju, tako da joj je teško suprotstaviti joj se.

Što se kampanje tiče, Jovanov kaže da je to bila jedna pristojna kampanja i da se u velikoj meri govorilo o programima.

-Sa druge strane, koja je negativna priča, kada je u pitanju SNS odnosi se na predsednika je postala oruđe u rukama onih koji su odlučili da ne izađu na izbore, a mi smo doneli odluku da naši takmaci budu oni koji su na terenu - dodao je on.

-Mislim da su i građani pokazali da više podrške daju strankama koje na takav način prilaze politici - smatra Jovanov.

Šapić kaže da onaj ko hoće da se bavi političkim psolom, mora da zna da poruku, koju hoće da pošalje, mora da uprosti, naročito u moru poruka koje dolaze u kampanji.

Komentarišući izjave pojedinih političara koji kažu da je "bojkot pobedio" Jovanov kaže da ti ljudi žive na Tviteru.

-Sporno je kada svoju politiku počnete da upravljate prema tome da li ćete dobiti više fejvova i ritvitova. Oni ugađaju ljudima koji su baš ekstremi i na njima ne možete da gradite ozbiljnu političku priču, jer se toga grozi normalan čovek - smatra Jovanov i dodaje da oni nisu ni smeli da izađu na izbore.